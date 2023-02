ALTO VICENTINO – Malore fatale mentre fa la legna: 57 perde la vita

Verso le 10 la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Schio, per una persona colta da malore, mentre stava facendo legna nei boschi non distante dal Rifugio Balasso. L’uomo, un 57enne di Valli del Pasubio, che si trovava con il figlio e i compagni a 5 minuti a piedi dalla strada, si era accasciato a terra all’improvviso e i presenti avevano subito iniziato a praticargli le manovre di rianimazione, in arrivo un’ambulanza, l’elicottero di Verona emergenza e una squadra di soccorritori in supporto alle operazioni. Sbarcata nelle vicinanze, l’equipe medica ha preso in carico l’uomo, tentando il possibile fino a che non è stato purtroppo possibile che constatarne il decesso. La salma è stata quindi recuperata con il verricello e trasportata alla piazzola del Rifugio Balasso in attesa del carro funebre. —