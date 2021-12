Alto vicentino: incidente all’alba, due feriti

Alle 5.30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Paolo Lioy, a Schio, lungo la strada per Torrelbelvicino, a causa di un incidente tra due autovetture in cui sono rimasti feriti entrambi i conducenti. I pompieri, arrivati dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre gli autisti erano usciti dai mezzi in autonomia. Arrivato il personale del Suem, i due sono stati assistiti dai paramedici. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.