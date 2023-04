ALTO VICENTINO – Detenzione d’arma e guida sotto l’effetto di stupefacenti, due provvedimenti

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà due persone, ovvero un cittadino macedone 21enne residente a Schio e un cittadino nigeriano 35enne residente a Malo.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio, nella serata del 25 aprile, in centro a Schio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha controllato un’autovettura Volkswagen Golf a bordo del quale vi era un giovane che palesava un immotivato nervosismo. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del soggetto un tirapugni in acciaio ed uno spinello contenente hashish, che venivano sequestrati.

Il giovane, un macedone 21enne residente a Schio, non ha fornito alcun giustificato motivo circa il possesso dell’arma e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e segnalato amministrativamente alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida per 30 giorni.

A Malo, invece, sempre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano 35enne residente a Malo, poiché, nel febbraio scorso, alla guida di un velocipede, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un’autovettura, venendo nella circostanza, sottoposto ai previsti accertamenti sanitari tossicologici.

Nei giorni scorsi, all’esito degli accertamenti di laboratorio, emergeva che il giovane si era posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e pertanto è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.