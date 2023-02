ALTO VICENTINO – Controlli straordinari dei carabinieri: due denunciati

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023, hanno svolto un

servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in

genere.

I controlli dei militari hanno riguardato anche il centro storico di Schio e la zona della Stazione ferroviaria, oltre alle principali vie di collegamento di Schio.

Complessivamente nel corso del servizio sono state identificate 95 persone e controllati 43 veicoli, mentre due persone sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

La prima a Santorso, dove i militari di Piovene Rocchette hanno trovato un 40enne in possesso di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha fatto rinvenire ai carabinieri circa 75 grammi della stessa sostanza divisa in involucri. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Piovene Rocchette invece, i militari della Stazione di Valdastico hanno sottoposto ad alcoltest un 47enne di Malo, trovato con un tasso alcolemico di 2,40 g/l, ben oltre il limite consentito. All’uomo è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina. Quindi, la denuncia per guida in stato d’ebbrezza.