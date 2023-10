ALTO VICENTINO – Blitz antidroga dei carabinieri, trovati stupefacenti nel cestello della lavatrice

Al termine di una articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, i I carabinieri della Compagnia di Schio hanno tratto in arresto 3 persone e deferito in stato di libertà ulteriori 11 soggetti per reati in materia di stupefacenti.



L’indagine, sviluppata dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, trae origine da alcune segnalazioni pervenute dai cittadini abitanti nel centro storico scledense, relativamente a condotte illecite di spaccio di stupefacenti in aree prospicenti il Duomo di Schio, via Baccarini e via Capitano Sella.

Le investigazioni sviluppate nei mesi scorsi, articolate in plurimi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, con vari riscontri nei confronti della clientela, hanno consentito di individuare un gruppo di cittadini nigeriani, tutti dimoranti a Schio, dediti allo spaccio di cocaina ed eroina.

Sulla scorta di tale risultanze investigative, la Procura della Repubblica di Vicenza ha emesso dei decreti di perquisizione personale e locale a carico degli indagati per detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché di un negozio alimentari di Schio, il cui titolare non risulta indagato, luogo dove usualmente gli indagati venivano notati gravitare ed incontrare la clientela.

Alle prime luci dell’alba di ieri, lunedì 9 ottobre , i carabinieri scledensi, con i rinforzi messi a disposizione dal Comando Provinciale di Vicenza, nonché con l’impiego delle unità cinofile di Torreglia e Bologna, hanno dato corso alle perquisizioni delegate che hanno consentito di rinvenire a carico di alcuni indagati svariate dosi di cocaina, eroina e marijuana, oltre a denaro contante ritenuto provento delle attività illecite: in una abitazione la sostanza era stata nascosta nel cestello della lavatrice, mentre in altri casi nascosta all’interno di valige.

Ultimate le perquisizioni, gli operanti hanno arrestato in flagranza di reato di 3 cittadini nigeriani trovati in possesso di cocaina ed eroina, già suddivise in plurime dosi e pronte per lo spaccio. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti in carcere a Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni.

L’esercizio commerciale, all’interno del quale non è stato rinvenuto stupefacente, è stato altresì sottoposto al controllo del NAS di Padova e del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 7, che constatavano delle violazioni amministrative per carenze igienico sanitarie e la mancata attuazione del piano di autocontrollo. Inoltre, personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss ha proceduto alla sospensione dell’attività ed alla contestazione circa la mancata rintracciabilità di alcuni alimenti.

A conclusione dell’attività investigativa, numerosi sono gli assuntori, di età compresa tra i 20 ed i 50anni, perlopiù scledensi e dei comuni limitrofi, che saranno segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di stupefacenti.