ALTO VICENTINO – 62enne accusa un malessere durante una passeggiata: interviene l’elicottero

Attivata dalla Centrale del Suem di Vicenza, una squadra del Soccorso alpino di Asiago – che era pronta a intervenire in località Campomulo – è partita in motoslitta in direzione del percorso in neve battuta tra le due malghe di Monte Longara, per una persona che si era sentita male. L’uomo, un 62enne di Vicenza, stava passeggiando assieme a un amico quando aveva iniziato ad accusare malessere generale e un sospetto dolore toracico. Poiché la presenza di nebbia aveva impedito l’avvicinamento dell’elicottero di Treviso emergenza, l’uomo è stato raggiunto dai soccorritori, caricato in barella e trasportato fino alle Melette, per essere lì affidato al personale sanitario dell’ambulanza di Asiago.