ALTAVILLA – Weekend con Carnevale e Street Food

Il 24, 25 e 26 febbraio torna ad Altavilla Vicentina l’evento Street Food accompagnato dalla sfilata dei carri mascherati

Altavilla Vicentina si prepara a vivere il Carnevale in maniera del tutto inedita.

L’Amministrazione Comunale di Altavilla Vicentina, in collaborazione con Dolomiti Eventi, ha organizzato l’evento “Carnival Street Food”, una tre giorni dedicata al cibo di strada rivisitato in chiave gourmet.

Dopo il successo della prima edizione autunnale, da venerdì 24 fino a domenica 26 febbraio i trucks di Street Food torneranno a popolare Piazza della Libertà. Dalla cucina spagnola a base di burritos, nachos ed empanadas, fino all’autentica pinsa romana, passando per cannoli siciliani, cassatine e arancini, i 12 trucks protagonisti dell’evento Street Food ad Altavilla Vicentina saranno in grado di soddisfare i gusti di ogni palato.

Si proseguirà sabato 25 febbraio con la sfilata di Carnevale che vedrà la partecipazione di carri mascherati ideati dalle associazioni del paese ed ispirati a personaggi di fantasia, come i Puffi e i Dinosauri, o a personaggi storici realmente vissuti, come Queen Elisabeth. I carri partiranno dal municipio di Altavilla Vicentina e sfileranno per le vie centrali fino all’arrivo in Piazza della Libertà dove avverranno la premiazione finale e la proclamazione del carro vincitore. La giornata si concluderà alle ore 20:00 con l’esibizione dei trampolieri e lo spettacolo di fuoco.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand della Pro Loco con crostoli, frittelle e vin brulè per tutti.

“Siamo soddisfatti di poter riproporre l’evento Street Food ad Altavilla Vicentina, considerato l’ottimo successo di pubblico riscosso alla prima edizione – dichiara Cora Pellizzari, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Altavilla Vicentina – Dopo la pausa dovuta al Covid, finalmente possiamo tornare a vivere liberamente la comunità attraverso momenti di festa e convivialità rivolti a tutti”.