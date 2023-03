Musica con l’arpa celtica per i bambini della materna Fusari di Altavilla Vicentina

Ieri mattina, alla scuola Fusari di Altavilla vicentina i genitori ed i bambini hanno avuto un’accoglienza diversa dal solito, andando a scuola. Ad attenderli la musicista Martina Antognozzi suona l’arpa celtica.

L’arpa celtica è uno strumento molto suggestivo e melodioso capace di catturare l’attenzione dei bambini e dei genitori. La sua musica ha un potere incredibile sul nostro umore e può aiutarci a iniziare la giornata con il piede giusto.

In particolare, l’arpa celtica è nota per la sua capacità di rilassare e calmare la mente, rendendola perfetta per iniziare la giornata con serenità.

La musicista si è poi intrattenuta con i bambini per spiegare loro lo strumento musicale.

“Il suono è importante per i bambini poiché contribuisce alla loro crescita e sviluppo in molti modi diversi, tra cui il linguaggio, l’apprendimento, le emozioni, la creatività e l’immaginazione. Ecco perché è importante fornire ai bambini un ambiente sonoro sicuro e stimolante, che li aiuti a svilupparsi al meglio”

dichiara Vigolo Mirko, presidente della Fondazione scuola materna Fusari “il nostro obiettivo quest anno era far conoscere la musica ai nostri bambini, accogliendo musicisti che salutano l’ingresso dei bambini a scuola con i propri strumenti, per poi farli conoscere in aula. Un laboratorio di musica diverso ed originale, che serve per la crescita dei nostri piccoli” conclude il presidente Vigolo.

“A volte le parole non servono. È sufficiente un Suono”

dichiara Alan Bedin, cantante, insegnante e coordinatore artistico in Hanuman aps che ha accettato di sposare il progetto della scuola Fusari.