VICENZA – Arriva il Carnevale: 17 carri pronti a sfilare

Manca una settimana alla festa di Carnevale che animerà viale Roma con una sfilata di carri allegorici di grandi dimensioni, alti dai 10 ai 15 metri, che saprà coinvolgere ed entusiasmare il pubblico.

Mercoledì 7 febbraio alle 17 i carri, tutti illuminati, percorreranno il viale che attraversa Campo Marzo in un’atmosfera di festa e divertimento con la banda Vivaldi di Venezia, le majorette di Caltrano, la musica di Radio Bruno, oltre 200 figuranti e l’esibizione free style di quad della squadra acrobatica MDSS. Lungo il percorso saranno a disposizione truck food. Sarà una grande festa per tutti, ed in particolare per i bambini e le famiglie, organizzata dal Comune di Vicenza – assessorato ai grandi eventi – con Eventi 2000, con la collaborazione del Consorzio Vicenza è. Il Carnevale a Vicenza è possibile grazie al sostegno di BCC Verona e Vicenza ed Esselunga.

Programma della sfilata di Carri allegorici

Il corteo partirà alle 17 da viale Dalmazia, a Campo Marzo, dove i carri arriveranno già in mattinata per effettuare le operazioni di allestimento. Percorreranno quindi viale Roma verso piazzale De Gasperi per poi invertire la marcia e dirigersi verso la stazione ferroviaria. La sfilata sarà aperta dalle esibizioni free style della squadra acrobatica MDSS a bordo di quad. L’evento sarà accompagnato dalla musica della banda Vivaldi di Venezia e dalle majorette di Caltrano. Uno alla volta i carri si fermeranno davanti al palco allestito in viale Roma dove ciascun carro accompagnato dal corteo di figuranti effettuerà un esibizione di alcuni minuti.

Qui l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio consegnerà loro una targa. La festa poi proseguirà con i dj di Radio Bruno che faranno ballare il pubblico (per ascoltare Radio Bruno a Vicenza ,Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo la frequenza è 92.400 MHz. www.radiobruno.it). In viale Roma saranno presenti alcuni truck food per ristorarsi con cibo e bevande.

Prima dell’inizio della sfilata, alle 16, le majorette di Caltrano accompagnate dalla banda Vivaldi di Venezia, percorreranno corso Palladio fino a piazza dei Signori per poi tornare in viale Roma.

Il carro più grande alto 15 metri è dedicato a “Il coraggio di saper sognare”, quello alto 10 metri è intitolato “Va dove ti porta la musica”, quello di 7 metri, “Venezia magic destination”. “L’era tropicale” e “Portami dove non serve sognare” sono alti 8 metri. Alla sfilata parteciperà un ulteriore carro “Luci e ombre”.

In caso di maltempo la sfilata sarà posticipata a sabato 9 marzo alle 17.30

Programma del Carnevale a Vicenza

Il programma del carnevale prevede anche altre iniziative in programma tra il 9 e il 14 febbraio.

L’assessorato allo sviluppo economico propone, su impulso delle associazioni del territorio, alcuni appuntamenti.

Venerdì 9 febbraio dalle 17 alle 19 le Vetrine del Centro porteranno in centro storico le maschere veneziane e il 10 febbraio dott. Sorriso con la sua allegra ambulanza; insieme all’associazione Pandora organizzano la sfilata delle mascherine in piazza dei Signori, dalle 15.30, a cui farà da capofila un grande dinosauro di 2 metri.

Al termine della sfilata in loggia del Capitaniato si terrà la premiazione alle 16.30 dei costumi più fantasiosi e del più piccolo vestito in maschera. Per tutti caramelle sigillate, coriandoli e stelle filanti. I premi saranno donati da alcuni esercenti associati dalle vetrine del centro storico.

Pandora, inoltre, sempre sabato 10 febbraio dalle 10 alle 19 in corte dei Bissari e in piazza dei Signori verso palazzo uffici allestisce la mostra mercato “Il Carnevale dei piccoli e il San Valentino dei grandi”. (Per San Valentino Vetrine del centro decoreranno le vetrine delle attività commerciali con cuori rossi. In piazza dei Signori arriverà un grande cuore rosso luminoso). L’evento prevede anche un laboratorio per fare una mascherina di cartoncino e saranno in vendita stelle filanti e coriandoli per fare festa tutti insieme. In piazza dei Signori, verso le colonne di piazza, i più piccoli potranno partecipare al percorso di Bimbility dog con l’ esperta cinofila Francesca Bonato che educa i bambini in maniera dinamica ad instaurare un rapporto di fiducia con il cane divertendosi.

Domenica 11 febbraio, nell’ambito dell’edizione consueta del mercato dell’antiquariato, Non ho l’età offre la visita gratuita alle collezioni etnografiche “La maschera nell’arte extraeuropea” al Museo Diocesano: i turni previsti sono due, alle 10 e alle 11. Ingresso al museo: euro 5. Su prenotazione: 0444226400, museo@diocesi.vicenza.it

Martedì 13 febbraio, dalle 15 alle 17, Pandora e le Vetrine del centro propongono lo spettacolo itinerante Teatro Kamishibai in bicicletta a cura di Paola Ruffo.

Al Carnevale collabora anche la Sezione 1 Centro Storico Confcommercio che propone, sabato 10 febbraio, il pomeriggio, artisti di strada itineranti e una sfilata in maschera per le vie principali del centro.

Infine l’assessorato alla cultura organizza uno speciale intrattenimento per i bambini della scuola primaria (6-11 anni) durante le vacanze nei giorni del Carnevale. Saranno accolti, dalle 8 alle 16, il 12 febbraio al Museo Diocesano, il 13 febbraio al Museo civico di Palazzo Chiericati e il 14 febbraio al Museo del Gioiello. Carnevale al museo è a cura di Scatola Cultura. Informazioni e iscrizioni info@scatolacultura.it. 25 euro a partecipante. Pranzo al sacco.

