Altavilla – L’Ater rinnova un edificio: consegnati 6 alloggi

Sono stati consegnati nei giorni scorsi dall’Ater di Vicenza i 6 alloggi ad uso erp, edilizia residenziale pubblica, nell’edificio ristrutturato in via Verdi al civico 9 di Altavilla Vicentina. Per l’Azienda un investimento di circa 827 mila euro con finanziamento regionale. Progetto approvato a fine agosto 2021, lavori avviati nell’estate del 2022 e conclusi a fine 2023, con l’assegnazione degli alloggi nei primi mesi di quest’anno.

Si tratta di una riqualificazione complessiva dell’immobile, tre piani fuori terra (con posti auto scoperti nell’area di pertinenza), che ha consentito di ricavare 6 alloggi da circa 58 metri quadrati utili con due camere da letto. Un intervento che ha inoltre ridato valore ad un edificio storico per il Comune di Altavilla, che riqualifica una parte del centro cittadino.

Il progetto dell’intervento risponde ad un duplice obiettivo: l’opportunità di riqualificare, in un ambito di progressivo miglioramento, gli alloggi di erp di via Verdi e nel contempo rispondere alle esigenze abitative delle categorie meno abbienti con interventi di edilizia sociale.

Per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi, il Comune di Altavilla ha indetto il nuovo bando per l’accesso all’erp a fine 2023: sono state presentate 37 domande ma si sta ancora svolgendo la fase istruttoria e quindi per via Verdi si è proceduto sulla base della graduatoria precedente, attualmente ancora vigente.

“C’è una doppia soddisfazione per l’intervento concluso ad Altavilla – dice il Presidente Ater di Vicenza Valentino Scomazzon – sia per la riqualificazione di un fabbricato di nostra proprietà, che era in disuso da alcuni anni, che per aver dato risposta a sei famiglie del territorio comunale che erano in graduatoria, in attesa di un alloggio. Agli assegnatari quindi l’augurio di una felice permanenza nelle case Ater ma anche una raccomandazione: per la riqualificazione del patrimonio aziendale vengono investite risorse importanti e quindi chiedo loro che siano rispettosi della proprietà pubblica e di un edificio ristrutturato con fondi pubblici, alloggi da vivere con lo spirito del buon padre di famiglia”.

Ad Altavilla complessivamente sono 59 gli alloggi di proprietà Ater.