Alta Velocità – Aperto in piazza dei Signori lo sportello per gli espropriati

E’ operativo in piazza dei Signori 13, al piano terra di palazzo degli Uffici, lo Sportello assistenza espropriati Tav voluto dal Comune di Vicenza e dagli ordini professionali per offrire una prima assistenza gratuita ai cittadini e alle attività soggette ad esproprio per l’alta velocità.

L’iniziativa fa parte del Progetto di assistenza espropriati, sottoscritto dall’amministrazione con i rappresentanti degli ordini professionali degli architetti, avvocati, commercialisti ed esperti contabili, geometri, ingegneri, notai e periti industriali di Vicenza.

Allo sportello possono accedere su appuntamento i proprietari, titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, e i conduttori con contratti regolari di locazione abitativa o commerciale di locali oggetto di esproprio da parte del Consorzio Iricav Due nell’ambito dell’intervento Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Verona-Padova, 2° lotto funzionale – attraversamento di Vicenza”.

A loro disposizione, a seconda della tipologia di problema esposto, ci sono professionisti in grado di fornire anche assistenza fiscale, legale e tecnica.

I cittadini che hanno già ricevuto un documento che attesti la qualifica di soggetto espropriato possono accedere allo sportello prenotando un appuntamento al numero 0444221160 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30) oppure alla email sportellotavespropri@comune.vicenza.it . E’ consentita la delega.

Per quanto riguarda la prima assistenza dei notai, il Consiglio Notarile mette a disposizione i propri associati ogni giovedì dalle 10 alle 12,30 nella propria sede di contra’ Pedemuro San Biagio, previo appuntamento da prendere allo 0444525971.

Rimane comunque sempre operativo l’ufficio informativo del Consorzio Iricav Due, titolare della procedura espropriativa, in viale Mazzini 75/77. Gli interessati vi possono accedere previo appuntamento che può essere richiesto tramite email (iricavdue@iricavdue.it) o chiamando i numeri 0444/1522209 o 339/5378249 nei giorni lavorativi dalle 9.30 alle 12.30.

Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,335068