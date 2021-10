Alla guida ubriaco e senza patente: rischia 5 mila euro di multa

Un cittadino bassanese di 49 anni è stato denunciato a per guida in stato d’ebbrezza, con l’aggravante di non aver mai conseguito la patente. L’uomo rischia 5 mila euro di multa e, se dovesse emergere che aveva già guidato in precedenza, scatterà anche la denuncia penale. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti martedì: l’uomo è stato fermato dalla polizia locale in via Ca’ Dolfin con un tasso alcolemico di cinque volte oltre il limite consentito. L’auto, un Audi A4, era di un suo amico. I successivi accertamenti hanno fatto emergere tutte le irregolarità. L’auto è stata sequestrata e il proprietario del mezzo denunciato per incauto affidamento del veicolo, oltre che sanzionato per mancata copertura assicurativa. Il 49enne invece per guida in stato d’ebbrezza senza patente.