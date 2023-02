Alla guida ubriaco: denunciato 33enne vicentino

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza nelle giornate del 15 e del 16 febbraio hanno

svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al

controllo della circolazione stradale nella città castellana.



Durante le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio sono stati svolti posti di controllo e

pattugliamenti dinamici al fine di prevenire il verificarsi di detti reati.

Le operazioni

Nel corso delle attività alle ore 00.30, in zona viale Europa i militari della Tenenza Carabinieri di

Montecchio Maggiore hanno così denunciato per guida in stato di ebbrezza alcoolica un trentenne

originario di Schio. Lo stesso a seguito di controllo con apparato etilometro è stato trovato con un

tasso alcolemico pari 0,99 g/l. Il veicolo è stato così sottoposto a fermo amministrativo e la patente

di guida è stata ritirata. L’uomo dovrà rispondere di violazione dell’art. 186 del Codice della Strada

alla competente autorità giudiziaria berica.

Le attività poste in essere dai militari dell’Arma hanno inoltre permesso di effettuare 77 controlli a

mezzi e automobilisti, attraverso un assetto composto da 6 pattuglie e 16 militari della locale

Tenenza supportata dalle Stazioni Carabinieri di Chiampo e Montebello. Nel frangente sono stati

individuati 8 soggetti di interesse operativo, per i quali sarà valutata la possibilità di proporre misure

di prevenzione.