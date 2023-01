Alimentare: Regione Veneto rinnova la legge regionale sul “chilometro zero”

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all’unanimità una nuova legge sui prodotti “a chilometri zero”, a 15 anni dalla prima legge che promuoveva l’uso di prodotti ‘dal campo alla tavola’.



Con un intervento di novellazione proposto dalla Giunta e presentato in aula da Milena Cecchetto (Lega-Lv), la legge viene rafforzata estendendo il concetto di ‘filiera corta’ anche nella pesca e nell’acquacoltura, e introducendo criteri preferenziali per l’aggiudicazione degli appalti per le mense della ristorazione collettiva (scuole, sanità, aziende, istituti assistenziali).



Vengono introdotte inoltre norme sull’etichettatura e per la maggior informazione dei consumatori, promossa la filiera corta anche nella grande distribuzione, iniziative di distribuzione di frutta fresca nelle scuole, anche mediante distributori automatici, e nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Tra le novità l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la promozione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero.

Insieme al testo di legge l’aula ha approvato anche un ordine del giorno, presentato da Erika Baldin (M5S), che impegna la Giunta ad aumentare progressivamente, dal 30 al 50%, la quota del valore dei prodotti a chilometro zero acquistati, per le aziende che si avvalgono del logo relativo. (ANSA).