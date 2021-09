Al via il restauro del monumento di Vittorio Emanuele II

Ha preso il via il restauro al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.

L’intervento di manutenzione della statua sarà eseguito da 16 studenti del primo anno del corso di Tecnico del restauro di beni culturali di Engim Veneto Professioni del Restauro, insieme con i restauratori e formatori della scuola e la supervisione della Soprintendenza e dell’assessorato ai lavori pubblici del Comune.

Ad annunciarlo questa mattina in piazza Duomo sonostatiil consigliere comunale Ivan Danchielli e la responsabile di sede di Engim Veneto Professioni del Restauro Barbara D’Incau.

“È la conclusione di un percorso formativo che ha visto la scuola Engim restaurare, in collaborazione con il Comune, tre monumenti cittadini dedicati rispettivamente a Giacomo Zanella in piazza San Lorenzo, Giuseppe Garibaldi in piazza Castello, e, ora, Vittorio Emanuele II in piazza Duomo – ha spiegato il consigliere comunale Ivan Danchielli –. Se l’iniziativa è stata positiva in termini economici, visto che l’intervento non ha comportato spese per il Comune se non l’allestimento dell’impalcatura, il contributo in termini culturali è stato immenso. Il nostro grazie va ad Engim Veneto Professioni del Restauro con l’auspicio di proseguire la collaborazione nel rendere sempre più bella la nostra città”.

Nello specifico i lavori, che non comporteranno spese per il Comune, riguarderanno la manutenzione della statua realizzata nel 1878 e restaurata anche nel 2005.

Si inizierà con la rimozione dei depositi superficiali e dell’attacco biologico presenti in maniera consistente su tutta la superficie del monumento per proseguire, poi, con il consolidamento puntuale delle parti scagliate ed erose.

I lavori alla statua di piazza Duomo saranno supervisionati dai restauratori e formatori della scuola (Zironda, Peruzzo, Rizzi) e si protrarranno fino a fine ottobre.

Il ciclo degli interventi di manutenzione ordinaria programmati grazie alla collaborazione del Comune di Vicenza con la scuola Engim Veneto Laboratorio Professioni del Restauro ha interessato tre monumenti situati del centro storico e, precisamente, la statua dedicata a Giacomo Zanella in piazza San Lorenzo, lo scorso giugno, a Giuseppe Garibaldi in piazza Castello, a fine luglio, e, ora, Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.

Il monitoraggio dei monumenti è stato eseguito dagli studenti durante la scorsa estate e ha permesso ai docenti (Franceschi e Lazzari) di elaborare un progetto di restauro ad hoc per ogni statua.