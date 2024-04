Gli studenti del Tron Zanella di Schio premiati per progetto fermate autobus sostenibili al Green Contest

Green Contest 2024: i ragazzi della Classe 5IB dell’Istituto Tron Zanella di Schio premiati da Its Red per il loro progetto sostenibile

45 progetti presentati da 18 istituti superiori di tutto il Veneto. Al team andrà un premio di 500 euro.

Sono gli studenti della Classe 5IB dell’Istituto Tron Zanella (Liceo scientifico scienze applicate) di Schio i terzi classificati del Green Contest, il concorso dedicato all’ideazione di progetti sostenibili realizzato da ITS Red Academy. Il contest ha coinvolto le classi quarte e quinte di 18 istituti superiori di tutto il Veneto.

Le altre due posizioni del podio sono state occupate dalla classe 5A CAT X-LAM TECHNOLOGY dell’I.T.S. “J. Sansovino” di Oderzo (1° classificata) e dalla 4°A sez. Architettura e Ambiente del Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto (2°). Nella mattinata di oggi, sono stati svelati i tre progetti più innovativi e vincitori della sfida progettuale, scelti tra le 45 proposte presentate. Il concorso ha stimolato la creatività dei ragazzi partecipanti, coinvolgendoli nella progettazione di elaborati a tema sostenibilità, efficienza energetica ed ecologia.

I ragazzi dell’istituto di Schio hanno presentato un progetto dal titolo “Green Stops”, incentrato sull’idea di realizzare strutture definite “Alberi liquidi”, un nuovo modello di fermata del bus sostenibile, che presenta una parete con una vasca contenente microalghe con la funzione di purificare l’aria.

La classe vincitrice dell’I.T.S. “J. Sansovino” si è imposta grazie alla proposta di “Riqualificazione urbanistica Parco Stella”, inserendo nell’area un asilo, una casa dello studente, una ludoteca e un centro polivalente. Il progetto “VisionSphere”, proposto dagli studenti del Liceo Artistico Munari, prevede invece di realizzare una sfera, immaginata come spazio pubblico collettivo, nella quale vivere esperienze sensoriali, affrontando tematiche di attualità come la violenza di genere, l’ambiente e il libero arbitrio.

A premiare i progetti vincitori il presidente di Its Red Academy, Cristiano Perale. “Ringrazio i professori e gli studenti per aver aderito con grande entusiasmo a questo progetto e proponendo idee interessanti e innovative per questa sfida. Il Green Contest ha l’obiettivo di trasferire competenze nuove attraverso scelte attente all’ambiente e sostenibili, sfruttando quelle già acquisite dai ragazzi durante il loro percorso scolastico – ha dichiarato il presidente-. Con queste iniziative vogliamo farvi appassionare ancora di più al mondo delle costruzioni, sperando di rivedervi anche nella prossima edizione. Un grazie anche ai partner del progetto, che hanno un ruolo fondamentale nella riuscita dell’intero concorso. Voglio infine sottolineare il ruolo della Consulta Regionale Geometri del Veneto, che ci ha affiancato e aiutato nella valutazione degli elaborati”.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Elena Donazzan. “Grazie a tutti gli istituti e agli studenti che hanno deciso di partecipare al concorso, trovando soluzioni pratiche ai problemi che sono stati posti loro. La bellezza di queste Academy è quella di mettere insieme le aziende migliori in un percorso formativo rivolto ai giovani. E questo tipo di progetti sono l’opportunità per tanti ragazzi di mettersi in mostra, dimostrando la propria creatività e fornendo soluzioni che possono anche essere prese in considerazione dalle aziende”.

La valutazione degli elaborati si è articolata in due fasi. Dopo una prima analisi dei criteri di originalità, attinenza al tema, impatto applicativo del lavoro e attenzione alla realtà territoriale, è stata monitorato il numero di visualizzazioni e condivisioni dei vari progetti, caricati sul canale Youtube di ITS Red. Ai progetti vincitori è stato destinato un premio di 1.000 euro per il gruppo primo classificato, 800 euro per il secondo e 500 euro per il terzo, mentre all’I.T.S. “J. Sansovino” di Oderzo andranno 2.000 euro.

Il contest è stato realizzato da ITS Red in collaborazione con gli istituti del Veneto e le seguentiaziende e patrocini: Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati del Veneto, Randstad, Federazione degli Ordini dei Periti Industriali del Veneto, Confartigianato, Eternoivica, Enea, Ance Veneto, AcegasApsAmga, Confindustria Veneto, Internorm, Fila, AnchePadova, ManniGroup, Varaschin, LaMaggiò, Rofix e con il patrocinio del Polo Tecnico Professionale delle Costruzioni.