Al Comunale di Vicenza il leggendario “Sette spose per sette fratelli”

“Sette spose per sette fratelli” – un musical ispirato al celebre film, con la direzione artistica di Peppe Vessicchio – al Teatro Comunale di Vicenza, martedì 9 e mercoledì 10 aprile

Ancora un musical – un titolo davvero molto originale – negli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza: ispirato al celebre film musicale di ambientazione western arriva al Tcvi, “Sette spose per sette fratelli”,una recente produzione italiana di Fabrizio Di Fiore Entertainment, che sarà presentata in sala Maggiore martedì 9 e mercoledì 10 aprile alle 20.45; per le due repliche restano ancora dei biglietti.

“Sette Spose per sette Fratelli” è uno dei titoli di musical più amati dal pubblico: questa divertente edizione italiana, sui palcoscenici da un paio di stagioni, è ispirata al celebre film di Hollywood del 1954, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora, diretto da Stanley Donen, ma con uno sguardo ammiccante ai personaggi ed alle ambientazioni ironiche dei western di Quentin Tarantino.

Questa produzione ha debuttato nel gennaio 2022 e può vantare quasi tutti sold out nei maggiori teatri italiani in cui lo spettacolo è stato rappresentato; molteplici le ragioni del successo: innanzitutto gli interpreti principali, la nuova coppia del teatro musicale italiano formata da Diana Del Bufalo e Baz, che hanno dato prova di essere esplosivi, divertenti, vulcanici, con un talento vocale dirompente. Non da meno l’ambientazione accurata, con il grande impianto scenografico firmato da Italo Grassi, le luci di Alessandro Caso e i meravigliosi costumi, progettati e creati da Silvia Aymonino, secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End londinese. Ma senza dubbio anche la regia e le coreografie dello spettacolo, curate da Luciano Cannito che nella sua carriera ha creato decine di spettacoli rappresentati nei più grandi teatri del mondo, dal Metropolitan di New York al Bolshoi di Mosca (ha curato la regia di alcune edizioni della Notte della Taranta a Melpignano) e ha collaborato nella sua carriera con grandi artisti come Roberto De Simone, Carla Fracci, Lucio Dalla, Altan e Franco Zeffirelli.

Non da ultimo, nella creazione di uno spettacolo che vuole diventare un cult, la direzione musicale affidata a Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo, nome noto alle grandi platee; la musica di Gene de Paul è quella originale del film, le liriche di Johnny Mercer, il libretto di Lawrence Kasha e David Landay; a portare in scena lo spettacolo con il suo brio e la vivacità musicale, uno straordinario cast di interpreti formato da 22 tra danzatori, cantanti e attori: Diana Del Bufalo, Baz, Cristian Catto, Felice Lungo, Leonardo Scafati, Simone Centonze, Mario De Marzo, Francesco Cenderelli, Mia Cassandro, Ivana Mannone, Elisabetta Dugatto, Susanna Scroglieri, Beatrice Burelli, Gaia Salvati, Igor Di Pietra, Giovanni Bellucci, Antonio Corvo, Daniele Iuliano, Stefano Monferrini, Giuseppe Secreti, Claudia Sarcinella, Mattia De Gaetano.

“Sette Spose per sette Fratelli” è un grande classico del repertorio del teatro musicale, uno spettacolo che coniuga una storia romantica, edificante e divertente ad una partitura trascinante che ispira da sempre irresistibili numeri di danza; e anche in questa occasione, gli interpreti riusciranno a trasportare il pubblico nelle ambientazioni western dell’Oregon di fine Ottocento che hanno reso indimenticabile la storia dei sette fratelli Pontipee, con il matrimonio del primogenito Adamo e la giovane Milly a solcare il cammino per il grande, corale happy end.

I biglietti per “Sette spose per sette fratelli”costano 46,00 euro nel settore A (file AA-L) e 38 euro nel settore B (file M-Y).

Biglietti e gift card sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App e Carta del docente.