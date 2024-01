Ais Veneto: a Padova la seconda edizione di “Esperienze di Vitæ”

Sono 76 le eccellenze venete da scoprire durante la seconda edizione di Esperienze di Vitæ: i vini che hanno ottenuto le 4 Viti nell’edizione 2024 di Vitæ, la guida ai migliori vini d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier, saranno i protagonisti assoluti della manifestazione in programma sabato 3 febbraio presso la Fornace Carotta di Padova. Dalle 15.30 alle 19.00 gli appassionati potranno assaggiare i vini selezionati tra oltre duemila etichette dai Degustatori Ufficiali di AIS Veneto.

L’evento, promosso da AIS Veneto, sarà anche l’occasione per consegnare ai produttori gli attestati d’eccellenza.

“I vini premiati a Esperienze di Vitæ – spiega Giovanni Geremia, curatore per il Veneto della Guida Vitæ – rappresentano al meglio l’elevata qualità della produzione enologica della nostra regione. Questi prodotti sono un vanto per il Veneto e raccontano l’eccellenza di un territorio straordinario, di cui sono fieri ambasciatori in tutto il mondo”.

“Esperienze di Vitæ – continua il Presidente di AIS Veneto, Gianpaolo Breda – è un’occasione unica per assaggiare le etichette premiate dai degustatori AIS: 76 eccellenze per viaggiare e scoprire la bellezza della nostra regione, di luogo in luogo, di vigneto in vigneto”.

La manifestazione è gratuita per i soci AIS in regola con il tesseramento 2024.

Per informazioni visitare il sito di AIS Veneto: https://we.aisveneto.it/evento/1700