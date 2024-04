Adunata Alpini – Confermate le tre aree per la manifestazione

Parcheggi interessati dal piano riservati agli abbonati “residenti” fin dalle 19 di giovedì 9 maggio

È stata pubblicata l’ordinanza comunale che disciplina la circolazione stradale nei tre giorni della 95^ Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Vicenza dal 10 al 12 maggio.

Sono confermate le tre aree in cui è stata suddivisa la zona della città maggiormente interessata dalla manifestazione.

Nell’area rossa, corrispondente alla parte del centro storico maggiormente interessata dall’evento, dalle 7 di venerdì 10 maggio fino al termine della manifestazione nella serata di domenica 12 maggio è previsto il divieto di circolazione e di sosta dei veicoli (auto, moto, motorini). Tutte le strade della zona devono essere lasciate libere da qualsiasi tipologia di veicolo in sosta. I residenti e domiciliati abbonati alla sosta sulle strisce “blu” o “gialle” possono utilizzare con lo stesso abbonamento i parcheggi Canove e Fogazzaro, entrambi in zona “rossa”, raggiungibili attraverso uno specifico percorso, Bassano(Stadio) e Fratelli Bandiera (accanto al supermercato). Durante i tre giorni di manifestazione non è possibile spostare i veicoli dalle aree di sosta interne o autorimesse e garage.

Nell’area arancione, corrispondente alla parte nord del centro storico, tra il fiume Bacchiglione e l’anello dei viali (viale D’Alviano, via Fratelli Bandiera, via Rodolfi, via Ceccarini, via Legione Gallieno, viale Margherita) dalle 7 di venerdì 10 maggio fino al termine della manifestazione nella serata di domenica 12 maggio è previsto il divieto di circolazione e di sosta dei veicoli (auto, moto, motorini). In quest’area, i soli residenti possono circolare e sostare, anche lungo strada, richiedendo un contrassegno (dove è indicato il numero di targa) alla sede dell’Adunata a Palazzo Folco, in contra’ S. Marco 30 oppure online, attraverso una procedura che sarà attivata nei prossimi giorni sul sito www.adunatalpini.it.

Le attività commerciali dell’area rossa e area arancione possono organizzare i rifornimenti delle merci dalle 3 alle 7 con documento di trasporto e dalle 15 alle 16.30 solo tramite Vicenza Logistic City Center (Veloce).

Nell’area gialla, corrispondente alla parte a ovest e sud ovest della città, domenica 12 maggio dalle 6 fino al termine della manifestazione è previsto il divieto di circolazione di auto, moto, motorini, per consentire l’ammassamento e l’avvio della sfilata, lo scioglimento e l’allontanamento dei partecipanti. I residenti e domiciliati non possono spostare i veicoli. Nelle vie di ammassamento e sfilata e in altre vie indicate dalla segnaletica, funzionali alla manifestazione, è vietata anche la sosta su strada.

Lo scioglimento della sfilata, domenica 12 maggio, è previsto in viale Mazzini, riservato ai pullman delle sezioni per attendere e far salire gli alpini in partenza dalla città.

Per l’attivazione dell’intero piano è necessario prevedere fin dalle 19 di giovedì 9 maggio il divieto di sosta con chiusura dei parcheggi Fogazzaro, eccetto abbonati “residenti”; Canove, eccetto abbonati “residenti”; Bassano, eccetto abbonati “residenti”, Bandiera; Eretenio, Cattaneo A e B, eccetto abbonati “residenti”, Ex Tribunale Santa Corona. È inoltre vietata la sosta in viale Rumor; piazza Araceli; contra’ Barche e nel parcheggio Barche, contra’ Burci; viale dello Stadio, nel tratto da viale Margherita a viale Bassano; via Schio e piazzetta Paolo Rossi, compresa l’area di sosta tifosi; via Natale Del Grande, nel tratto da viale Trissino (area a piazzale) all’incrocio con via Asiago, e al parcheggio P4 Fiera, tra via dell’Oreficeria e via del Commercio.

Per informazioni

www.comune.vicenza.it/alpini