Ad Arzignano torna la Fiera dei Santi, con ruota panoramica

Il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco Enrico Marcigaglia: “Dopo la pausa 2020 obbligata dal Covid, le nuove normative ci hanno dato lo spunto per disegnare 2 settimane di Fiera Moderna e di Qualità con importanti novità: la Ruota Panoramica davanti al Municipio, lo Street Food in Piazza Marconi, la nuova Baita Alpini davanti al Cinema, 40 Giostre nelle Piazze, 80 bancherelle al Parco dello Sport e il Concerto al Duomo con l’Orchestra Internazionale I Solisti Veneti.

La Manifestazione avrà una durata complessiva di 2 settimane:

• 1° week end:

Fiera Santi (Lunapark Piazze + bancarelle alimentari Piazza Marconi + bancherelle Parco Sport)

– Domenica 31 ottobre

– Lunedì 1 novembre (concerto Duomo, ore 21.00 Solisti Veneti)

• 2° week end:

Lunapark + StreetFood

– Venerdì 5 novembre (festa del bambino)

– Sabato 6 novembre

– Domenica 7 novembre

Durante la settimana sarà sempre operativo il Lunapark delle giostre e le classiche bancarelle alimentari.

Per agevolare le famiglie e i bambini, è stato sviluppato un Calendario e una Mappa della Fiera



Scarica il DEPLIANT FIERA SANTI 2021, con Calendario e Mappa





*** NOVITA’ 2021 ***

• RUOTA PANORAMICA in Piazza Libertà

• STREET FOOD in Piazza Marconi

• LUNAPARK con 40 GIOSTRE nelle PIAZZE CENTRALI

• 80 bancherelle non alimentari al Parco dello Sport

• Nuova BAITA GASTRONOMICA ALPINI davanti al Cinema

• CONCERTO 1 NOVEMBRE (Duomo, ore 21.00) “SOLISTI VENETI”

STORIA E ORIGINE DELLA FIERA DEI SANTI DI ARZIGNANO

La Fiera dei Santi è uno degli eventi più antichi del Veneto, ricordata nello statuto vicentino del 1264, disciplinata dagli Scaligeri nel 1339, confermata dalla Repubblica Veneta nel 1404, anche se ufficialmente istituita nel 1670. Le cronache del passato raccontano di centinaia di persone che dalla Lessinia e dai paesi del vicentino, confluivano ad Arzignano per l’appuntamento, che inizialmente si svolgeva dentro le mura del Castello, per molti visto come l’unica occasione di baratto di prodotti agricoli con tele, panni, cuoio e derrate alimentari.In un manifesto di Achille Beltrame, datato 1901, si reclamizzava la 487^ edizione: “Rinomata per il commercio degli animali con l’esenzione della tassa di posteggio. Grandioso mercato delle uve e della frutta. Facilitazioni sulle ferrovie e sui tramwai con tutti i treni in coincidenza alla stazione di Tavernelle. Servizio Speciale di pubblica sicurezza”. Fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale la fiera godeva di grande fama data l’affluenza di puledri e muli dai sei a dodici mesi, e si racconta che gli acquirenti arrivassero persino dal napoletano.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NORMATIVA COVID

Si riporta una sintesi delle indicazioni operative ricevute dalla PREFETTURA DI VICENZA e dal Ministero degli Interni:





• 1 GREEN PASS OBBLIGATORIO• 2 Non sono però obbligatori i controlli ai varchi• 3 Sono però obbligatori i Cartelli di avviso• 4 I controlli devono essere fatti a campione

Per quanto riguarda la gestione delle singole attrazioni (giostre), dovranno esser rispetatte le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, ai sensi dell’ Ordinanza Ministero Salute del 29 maggio 2021.

DIVIETO CONTENITORI ALLUMINIO / VETRO / BOTTIGLIETTE CHIUSE

(SI CONTENITORI PLASTICA APERTI)

E’ fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonchè bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e alluminio (come ad esempio lattine) nei seguenti giorni:- Il 31/10/2021 dalle ore 10:00 alle ore 24:00;- il 01-05-06-07/11/2021 dalle ore 10.00 alle ore 24.00;E’ fatto obbligo per tutti gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere

DEROGA PER PLATEATICI BAR (SE SORVEGLIATI)

E’ consentita la somministrazione di bevande in contenitori fragili (es. vetro) da parte dei titolari e gestori dell’attività nelle aree autorizzate dall’Amministrazione Comunale (plateatici esterni ai pubblici esercizi) a condizione che gli stessi pongano in essere adeguata sorveglianza al fine di evitare l’uscita di detti contenitori.

VIABILITA’ FACILITATA ATTORNO ALLA PIAZZA

Per consentire una facilitazione della Viabilità perimetrale alle Piazze,

Rimarranno aperte alla circolazione:

– VIA KENNEDY (chiusa solo 31/10 e 1/11)

– VIA CROCETTA

– VIA ASILO BONAZZI

– VIA CAZZAVILLAN

– VIA CAVOUR

Mercato settimanale del martedì e mercato contadino del giovedì

Durante il periodo della fiera viene sospeso il mercato settimanale del giorno martedì 02/11/2021. Il mercato contadino del giovedì verrà trasferito in Piazza Marconi nei giorni di giovedì 28/10/2021 e giovedì 04/11/2021.

Attività commerciali locali: CONFERMATI i plateatici esistenti

Le attività commerciali (bar, paninoteche, pizzerie…) che si affacciano all’area destinata alla fiera potranno mantenere i loro plateatici precedentemente autorizzati.

Forze dell’ordine

Sono previsti dei punti di sosta fissa per le forze dell’ordine che sorveglieranno il corretto svolgimento della manifestazione, nei giorni 31 ottobre e 1 novembre e 5-6-7 novembre. Le postazioni saranno così dislocate:

• Largo Stazione lungo via Kennedy

• via Campo Marzio

Le Forze dell’Ordine, oltre alle citate postazioni fisse, saranno dotate di squadre in movimento all’interno dell’area della Fiera. Durante gli altri giorni della Manifestazione sarà comunque garantita la normale attività di sorveglianza e controllo.

Squadra di Emergenza e Antincendio

La gestione delle operazioni di Safety saranno affidate alla Protezione Civile Ana Valchiampo e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, oltre che alla Croce Rossa Italiana Sezione di Arzignano, in accordo con il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine presenti. Il personale individuato come addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio sarà in possesso di attestato di partecipazione ad un corso specifico e muniti di idoneo estintore.

La squadra di emergenza antincendio sarà composta da un totale di non meno di dieci volontari di cui:

• n.5 addetti presso Piazze Centrali

• n.3 addetti presso il Parco dello Sport

• n.2 addetti che potranno muoversi all’interno di tutta l’area della manifestazione.

Mezzi di Primo Soccorso

Verranno posizionate due postazioni di primo soccorso, gestite dalla locale Croce Rossa.

• Il primo mezzo di soccorso stazionerà nell’intersezione tra via Rizzetti e via Campo Marzio con possibilità di vie di fuga da via Rizzetti o via Campo Marzio.

• Il secondo mezzo presso area del Parco dello Sport.

Sarà predisposto uno specifico Piano Sanitario da parte dell’Autorità competente in materia e sottoposto alla Direzione della Sicurezza della Manifestazione per approvazione, una volta vistato dal SUEM di Vicenza.

Servizi Igienici

L’area sarà fornita di n. 10 wc chimici collocati nei seguenti punti:

• Via Campo Marzio: n. 3 bagni chimici con lavamano e luce a led; n. 2 bagni chimici per disabili

• Area Parco dello Sport: n. 3 bagni chimici con lavamano e luce a led; n. 2 bagni chimici per disabili

Saranno inoltre messi a disposizione i servizi igienici da parte del pubblici esercizi operanti nel Comune in cui si svolge la Manifestazione.