Acquista bicicletta su internet ma non le viene consegnata: raggirata 26enne vicentina

Una commessa vicentina di 26 anni, B.F., è stata raggirata da un annuncio su internet: a quanto pare, la giovane avrebbe cercato di acquistare una bicicletta da un veronese, tale Paolo Biondan, presentatosi come titolare di un negozio di biciclette in pensione che ne rivendeva alcune a prezzi ribassati. La donna avrebbe quindi pagato 290 euro per una bicicletta, in teoria, del valore di circa 900. Una volta ricaricata la postepay del titolare però, la giovane ha atteso in vano l’arrivo del corriere, decidendosi alla fine di denunciare il raggiro.