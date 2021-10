Accusato di aver tentato di stuprare parrucchiera nel Vicentino: a giudizio 43enne

(foto generica d’archivio)

Un uomo di 43 anni, Zoran Ljubisic, è stato rinviato a giudizio dopo la denuncia di una parrucchiera 31enne di Montecchio Maggiore e le successive indagini. L’uomo, di Rosà, originario della Bosnia Herzegovina, è accusato di aver tentato di violentarla.

I fatti risalirebbero allo scorso 29 gennaio e la presunta vittima ha chiesto il rimborso dei danni, dichiarando di non essere rientrata al lavoro per l’impatto psicologico di quanto accaduto. L’uomo era cliente abituale del salone e si era recato a Montecchio per un taglio. Dopo che il taglio era stato effettuato i due si sarebbero recati nell’antibagno per un caffé e l’uomo avrebbe costretto la 31enne a subire atti sessuali (palpeggiamenti, tentativo di togliere i vestiti) continuando nonostante lei si fosse divincolata.

Tutto sarebbe terminato quando entrarono dei clienti. I due hanno dichiarato versioni opposte e saranno fondamentali le testimonianze. Sarà comunque arduo per i giudici valutare la veridicità dei fatti denunciati.