Accordo PD-5Stelle a Vicenza: la rendita di cittadinanza

ACCORDO PD-M5S PER IL BALLOTTAGGIO

Dopo il fine settimana che ha riposizionato Zoppello e Cicero, uno a sinistra e l’altro a destra, arriva in queste ore la notizia dell’accordo raggiunto tra gli irriducibili pentastellati di Vicenza e il candidato del PD, Giacomo Possamai. Proprio quando pensavamo che fosse finito il mercato delle trattative con le liste minori, dopo che lo sfidante del Centrosinistra aveva detto che avrebbe tirato dritto per poi deviare alla stazione Zoppello-Lunardi per farli salire sulla sua gioiosa macchina da guerra, e dopo che Rucco e Cicero hanno ritrovato l’antico sodalizio, ora nel magic bus di Possamai è salito anche Edoardo Bortolotto con la sua lista a 5 Stelle. Anche loro hanno raggiunto la convergenza con il PD. Attenderemo le prossime ore per conoscere la versione ufficiale con cui verrà spiegato l’evento. Rimane che la compagine del Centrosinistra assume un colore inedito, il giallorosso sfumato di azzurro, considerata l’estrazione di Lucio Zoppello che ha militato vent’anni in Forza Italia.

Insomma una versione inedita che rimette insieme Elly Shlein, Giuseppe Conte e i forzisti in fuga.

In fondo non è molto diverso da quello che abbiamo visto in passato, dove si riesce a stare insieme pur arrivando da percorsi molto diversi e molto contrapposti, e si viaggia veloci verso l’appuntamento del prossimo fine settimana. Eppure la voce che girava in fase pre elettorale diceva che la pregiudiziale per l’arrivo del Terzo Polo alla corte di Possamai e del PD fosse l’alterità con i M5S, e quindi qualcuno dovrebbe spiegare come mai quella pregiudiziale è caduta, visto che adesso sono tutti insieme appassionatamente da Calenda a Renzi, da Shlein a Conte, tutti al lavoro per allargare la platea plaudente al giovane capogruppo del PD.

La domanda tuttavia sorge spontanea: come si concilia la posizione No Tav dei 5Stelle con quella contraria del PD? Sarà interessante scoprire chi farà la deviazione, ma il socio debole è grillino quindi la risposta è abbastanza scontata, ma dovranno bere l’amaro calice pur di restare seduti al tavolo democratico.

In effetti per i 5 Stelle, falciati dal giudizio dell’elettore, l’unica possibilità è aggregarsi al PD e pensare ad una piccola rendita da questa nuova alleanza per non sparire per altri cinque anni.

Una rendita di cittadinanza.