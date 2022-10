Abilmente Vicenza, trionfo per l’edizione autunnale

Un’edizione all’insegna dell’entusiasmo, degli acquisti, della gioia creativa.

Abilmente Autunno si è chiusa, domenica 16 ottobre 2022, con un +26% di visitatori rispetto al 2021. Un

segnale forte da parte del pubblico di appassionati che ha invaso il quartiere fieristico di Vicenza, riaffermando

la leadership del Salone di Italian Exhibition Group nel panorama nazionale del Do It Yourself.

L’ENTUSIASMO DI VISITATORI ED ESPOSITORI

Luogo di scambio tra domanda e offerta creativa, la kermesse si è confermata punto di riferimento delle

community di crafter di tutta Italia ed è tornata ad accogliere i visitatori stranieri giunti da Svizzera, Croazia,

Slovenia e, dopo tre anni, anche dalla Spagna.

A rappresentare il settore oltre 300 espositori tra negozianti, brand e aziende produttrici che hanno scelto di

partecipare ad Abilmente con una proposta completa di novità e materiali per tutte le anime della manualità

creativa. In fiera anche gli influencer e i crafter più seguiti, e più di mille workshop, corsi e laboratori per tutte

le età basati sul confronto e sullo scambio di saperi.

PROGETTI HANDMADE E CORSI PER SCOPRIRE TECNICHE E MATERIALI

La presenza di realtà leader nazionali e straniere nel campo del fai-da-te creativo, come ASI – Associazione

Scrappers Italia, l’Associazione di Patchwork Svizzera PatCHquilt e la Corporazione delle Arti, e di tante iniziative

solidali, da quella di Sheep Italia per aiutare persone senza dimora a quella di Viva Vittoria contro la violenza

sulle donne, conferma la centralità del format di IEG tra gli eventi del settore in Italia. Crafter, artigiani, pubblico

ed espositori hanno dimostrato l’importanza e il piacere di ritrovarsi insieme per condividere momenti

d’ispirazione, materiali, strumenti e nuove tecniche creative nel segno del divertimento e dell’inclusività.

LA CREATIVITÀ FA TAPPA ANCHE A TORINO E MILANO

Dopo le prime due date autunnali del Salone, a Roma e Vicenza, c’è grande attesa per i prossimi appuntamenti

che vedranno protagoniste le città di Torino, con la sua prima edizione al Lingotto Fiere, dal 20 al 23 ottobre, e

Milano, dal 3 al 6 novembre al Superstudio Maxi.