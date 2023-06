A4 – Maxi-tamponamento tra Montebello e Montecchio: 6 auto e un camion coinvolti, 5 feriti (FOTO&VIDEO)

Alle 8:45, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia per un incidente stradale tra sei auto e un mezzo medio pesante: cinque i feriti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat 500 rovesciata il passeggero rimasto incastrato. Tutti le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario del Suem accorsi con più ambulanze, cinque le persone portate in pronto soccorso. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Rallentamenti al traffico veicolare, canalizzato su una corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10:00.