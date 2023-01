Stamattina alle 8 una decina di veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente, tra cui un camion che ha perso il suo carico di pietre e calcinacci, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano; Ad ora non ci sono notizie di feriti, ma pesanti sono state le ripercussioni nel traffico in tutta la cintura urbana: la coda ha raggiunto gli 8 chilometri.