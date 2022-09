A31, chiusura in notturna del tratto tra i caselli di Dueville e Vicenza Nord

Dalle 22 di venerdì 30 settembre alle 6 di sabato 1 ottobrePer eseguire lavori di manutenzione in A31 dalle 22 di venerdì 30 settembre alle 6 di sabato 1 ottobre saranno chiusi al transito il tratto di autostrada compreso tra i caselli di Dueville e Vicenza Nord in direzione Vicenza/Rovigo e l’entrata dal casello di Dueville in direzione Vicenza/Rovigo.L’intervento sarà ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a.Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.