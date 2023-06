A Vicenza compie 3 anni la libreria “alternativa” ad Amazon

La Vispa Teresa è una libreria indipendente di Vicenza, gestita con passione da Teresa che prende il nome dall’amata nonna Teresa.

Affiliata con soddisfazione a Bookdealer, La Vispa Teresa è specializzata nella fascia 0-14, ma essendo l’unica realtà del quartiere, accoglie tutti cercando di abbracciare l’intera comunità di lettori e coloro che vogliono avvicinarsi alla lettura. Bookdealer è una piattaforma che permette alle librerie indipendenti di vendere sul web in maniera etica, costruendo un rapporto diretto con i lettori. Perché i libri sono consigliati dal libraio, non dall’algoritmo. E da loro consegnati a mano direttamente a casa.

Il consiglio è una delle cose che avvicinano di più l’acquisto su Bookdealer a quello effettuato in libreria: non è l’algoritmo a offrire consigli di lettura ma i librai stessi che lo fanno con la stessa attenzione, la stessa competenza e lo stesso amore che offrono al cliente quando varca la soglia del loro negozio. A consegnare è Teresa che porta i volumi a domicilio. La piattaforma Bookdealer è gratuita per le librerie che possono iscriversi e creare il proprio account; è gratuita per i lettori che collegandosi possono navigare tra i suggerimenti di lettura dei librai, che siano quelli del cuore o altri dei quali si ignorava persino l’esistenza.

“Il bello di essere approdati su Bookdealer – dichiara Teresa – è che oggi riusciamo ad essere vicini ai nostri fedeli lettori ma abbiamo conosciuto tante altre persone e abbiamo capito come il web sia davvero uno strumento prezioso capace di abbattere i gradi di separazione. Amazon è un concorrente spietato, questo è risaputo. Nonostante tutto non ci siamo mai arresi e così tutti i lettori che conoscono il valore delle librerie sotto casa e della possibilità dello scambio reciproco. Bookdealer ci ha avvicinato ad un pubblico nuovo e ogni incontro è sempre uno stimolo. Oggi non vendiamo più solo a Vicenza ma in tutta Italia e qualche volta spediamo all’estero. È il bello di essere connessi e rimanere connessi, con i tanti turisti che entrano nel negozio ma anche con chi, in giro per il mondo, apprezza le nostre ricerche”.

Bookdealer è la piattaforma per tutti quelli che amano leggere e, conoscendo l’importanza delle librerie di quartiere, vogliono aiutarle. Fondata a Firenze nel 2020 da quattro amici, tra i quali non a caso un libraio – Mattia – e un editore – Leonardo, Bookdealer è in continua crescita. I numeri parlano chiaro: la piattaforma piace a tutti, librai e lettori. Dalla nascita ad oggi sono più di 700 le librerie indie che hanno scelto di vendere anche online con Bookdealer, quasi un quarto di quelle complessivamente presenti sul territorio nazionale. Il fatturato globale per le librerie iscritte tocca quasi 1.500.000 € (sul sito c’è un counter aggiornato in tempo reale), con una crescita del 300% dal 2020, gli utenti iscritti alla piattaforma sono quasi 60.000. Sono tante le persone e gli investitori che credono in Bookdealer. La startup ha appena chiuso un round di crowdfunding da 200.000€ su Mamacrowd e ha conquistato la fiducia della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore che, nell’ambito del programma Impact4Art, ha deliberato un investimento nella società di 75.000€ per sostenere lo sviluppo del suo modello di business etico e ad alto impatto culturale. Le operazioni di investimento renderanno la piattaforma sempre più competitiva in un mercato del libro il cui valore mondiale è di oltre 92 miliardi di dollari e che in Italia si aggira intorno al miliardo e settecento milioni.