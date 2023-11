A Venezia e Milano i primi premi della 33ma ArtePadova

Teresa Fagotto di Portogruaro (VE) ha vinto domenica alla 33^ ArtePadova in Fiera a Padova i mille euro dell’11° Premio C.A.T. per l’opera “Mattonelle”. Secondo è risultato Dave Guccione di Castelfranco Veneto (TV) con l’opera “Amore/Odio” e 3° Francesco Spanò di Livorno con “Alì sings the blues” (ciascuno si è aggiudicato 500 euro), poi 4° Benedetto Magnano San Lio di Padova con “La porta” e 5^ Mara Isolani di Sona (VR) con “Piazza Bra riflessa su una Ferrari”.

Il 6° Premio Banca Mediolanum da mille euroè andato invece alla foto “Identità di una donna” di Malena Mazza, fotografa bolognese residente a Milano. I premi sono stati attribuiti oggi da Nicola Rossi, curatore di ArtePadova, Stefano Pirrone di Banca Mediolanum e Olga Amendola gallerista di Mediolanum, a sei dei 56 concorrenti tra i 2.500 artisti del Contemporary Art Talent Show, sezione che la 33^ ArtePadova – fino alle ore 13 di lunedì – dedica agli artisti emergenti con opere di valore inferiore ai 5.000 euro.

ArtePadova è tra le maggiori mostre-mercato d’arte moderna e contemporanea presenti in Italia, con migliaia di opere di 650 artisti iconici del Novecento come: Picasso, Warhol, Yakoi Kusama (l’artista vivente più famosa al mondo), Christo, Campigli, Fontana, Cattelan, Haring, Man Ray, Mirò, Utrillo, Vedova, Pomodoro, Paladino, Rotella. Quadri, sculture, ma anche light box, installazioni, fotografie (tra cui la celebre ragazza afghana di Steve MCCurry), i Tex Willer del disegnatore Fabio Civitelli e lavori di Street artist come Bansky, Mr. Brainwash, Tv Boy, Alessio B.. Opere di grande pregio appartenenti a molti dei movimenti artistici del ‘900, portate da 140 gallerie giunte da tutta Italia e da Austria, Francia, Regno Unito, San Marino, Svizzera. Molti gli omaggi ai grandi autori: come Mario Schifano con sue opere presenti in 30 gallerie, Tano Festa (16 gallerie), Piero Dorazio (14), Mimmo Rotella, Marco Lodola, Piero Gilardi e Giulio Turcato (11); e poi Fontana, Perilli, Angeli, Bonalumi, De Chirico. Ci sono anche un omaggio all’imprenditore padovano Renzo Rosso con l’opera iperrealista di Paola Boni, e al rugby con tre light box di Marco Lodola. Mondo dello spettacolo protagonista con i ritratti fotografici anni ’70 che Mimmo Dabbrescia fece a Celentano, Caterina Caselli, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Johnny Dorelli e Catherine Spaak, e con alcune auto storiche presenti in galleria 78 tra cui una Jaguar cabrio rossa appartenuta a Jean Paul Belmondo e una Lamborghini Espada di Virna Lisi. Tra gli autori poi figurano anche i figli di personaggi illustri: Alfredo Rapetti Mogol (figlio del celebre paroliere) e Luna Berlusconi (figlia dell’editore).

Parallela ad ArtePadova si è tenuta la 39^ Antiquaria Padova, mostra-mercato di alto antiquariato che chiude stasera, con la presenza di una sessantina di antiquari di 10 regioni che fino alle ore 20 propongono quadri, statue, mobili, tappeti, orologi, oggettistica europea, asiatica e latinoamericana, con forte presenza di tele soprattutto settecentesche.

Al padiglione 8 presenza istituzionale della Camera di Commercio di Padova con CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA PADOVA e TURISMO PADOVA, per promuovere prodotti agroalimentari ed enogastronomici d’eccellenza del territorio con assaggi. Main partner: Banca Mediolanum, Camera di Commercio di Padova. Media partner radiofonico: Radio Company.