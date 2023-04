A spasso di notte con manganello e tirapugni: denunciato per porto abusivo d’armi

I carabinieri della Stazione di Arsiero hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi

un 53enne di Velo d’Astico.

I fatti

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio, la notte scorsa, una pattuglia della Stazione di Arsiero, nel comune di Velo d’Astico, ha controllato un uomo che era stato notato in centro a piedi. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto addosso all’uomo un manganello in metallo/resina della lunghezza di 29 centimetri ed un tirapugni in metallo con due punte acuminate. Le armi rinvenute, di cui non veniva fornita alcuna giustificazione circa il possesso, sono state sequestrate. Il 53enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi.