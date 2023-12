A Noventa Vicentina “Lucio incontra Lucio”

Il prossimo appuntamento con la stagione di prosa è in programma per Domenica 17 dicembre alle ore 17.00 presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina con lo Spettacolo “LUCIO INCONTRA LUCIO” di Sebastiano Somma.

Il noto attore, assieme a musicisti dal vivo e cantanti, metterà in scena un’originale lettura della vita di coloro che hanno scritto uno dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Accomunati dalla stessa passione per la musica e nati a distanza di dodici ore – 4 marzo 1943 Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti – i due sono in realtà molto diversi, ma l’estro del primo e l’introspezione del secondo si fondono nell’esigenza di sperimentare nuove strutture musicali.

Lucio incontra Lucio proverà a figurare quell’incontro artistico mai avvenuto, raccontandolo attraverso le loro canzoni.