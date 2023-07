A Noventa Vicentina “L’Antikuario” tratto da Goldoni

Questa sera, venerdì 14 luglio alle ore 21.00, presso il Parco di Villa Ca’ Arnaldi a Noventa Vicentina, secondo appuntamento della rassegna “Estate Teatrale”, dedicata a Franco Bellin.

La compagnia teatrale La Calandra rappresenterà lo spettacolo “L’Antikuario”, tratto da “La famiglia dell’Antiquario” di Carlo Goldoni.

“Un classico di Goldoni – commenta il sindaco Mattia Veronese proposto in una messa in scena contaminata dalla contemporaneità, dove dialoghi, costumi, scenografie e musiche proietteranno lo spettatore in un 1750…non esattamente tradizionale”.

Costo del biglietto 8 €.