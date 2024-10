A BARBARANO-MOSSANO IL FESTIVAL ‘UN POSTO IN CUI TORNARE’. IN MEMORIA DI NICOLÒ ZAVATTA, PER LA MONTAGNA, L’AMBIENTE E LA MUSICA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il giovane Nicolò Zavatta fu vittima della tragedia della Marmolada. Era di Barbarano-Mossano ed aveva una grande passione per sport musica, montagna e ambiente. Al Palatenda di Barbarano Mossano è stato organizzato il Festival ‘Un posto in cui tornare’. Non solo un evento in memoria di Nicolò, ma anche un modo efficace per sensibilizzare sull’ambiente e il cambiamento climatico. Di Elisa Santucci

