A Noventa uno spettacolo per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale designata nel 2005 dall’Assemblea delle Nazioni Unite al 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto, invitiamo la cittadinanza allo spettacolo della compagnia bergamasca Teatro del Vento intitolato “Roma 16 Ottobre ’43”, lettura dedicata alla Giornata della Memoria per ragazzi, giovani e adulti.

La serata offrirà l’opportunità di riflettere sulle testimonianze scritte lasciate da chi ha vissuto in prima persona gli orrori della Shoah e su come sia possibile tramandarle nel tempo affinché non vengano mai dimenticate. Attraverso la lettura e il commento di questi fondamentali “pezzi di Storia” la Compagnia vuole sensibilizzare il pubblico di tutte le età sull’importanza di preservare la memoria storica, nonostante questa possa ritrarre uno dei momenti più drammatici della Storia europea e mondiale.