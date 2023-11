A Noventa la Giornata dell’albero: studenti del Masotto piantano 110 alberi

L’istituto scolastico “U. Masotto” e l’Amministrazione comunale, in occasione della “Giornata nazionale dell’albero” hanno aderito al progetto verde di Beleafing s.r.l. che, per il nostro territorio ha coinvolto anche l’azienda agroalimentare di Sossano Coelsanus. Questa azienda si è impegnata alla valorizzazione del patrimonio verde regalando alla scuola noventana 110 piante. L’istituto “U. Masotto” in sinergia con il Comune, che ha individuato un’area idonea, ha accettato la donazione impegnandosi con i propri studenti per un progetto di cura dello spazio destinato a “bosco urbano”.

Questa mattina, lunedì 20 novembre, con gli studenti dell’Istituto di scuola superiore “U. Masotto” si è inaugurata ufficialmente l’area comunale destinata a verde pubblico vicino agli edifici scolastici.

“Un’area – precisa il sindaco Mattia Veronese – già sistemata tutta a prato in cui già sono presenti delle piante e dove il Comune aveva già presentato al Ministero dell’Ambiente un progetto di riqualificazione. In tale area ora sono state messe a dimora altri 74 alberi di specie autoctona. Un primo importante passo per procedere in futuro ad altre piantumazioni e rendere quindi questa vasta zona, tra via Frassenara e via Cero (vicina alle scuole ma anche ai quartieri residenziali di “Noventa 2000”), un grande parco urbano, un polmone verde a disposizione di tutti i cittadini. Ricordiamo che già due anni fa il Comune di Noventa Vicentina, sempre tramite il progetto di Beleafing, aveva messo a dimora in uno spazio verde vicino al centro (area nei pressi del parcheggio Migross) un centinaio di piante. Anche in quel caso si tratta di alberi autoctoni che sono curati dai nostri operai comunali. Sempre questa mattina, altre 33 piante sono state consegnate al personale scolastico. Un dono simbolico perché anche i singoli cittadini siano incentivati ad aumentare il numero di piante presenti nei terreni privati”.

La seconda parte della mattinata invece ha visto una rappresentanza importante degli studenti (circa 250) partecipare ad uno spettacolo teatrale, “L’uomo che piantó alberi”, con la regia di Antonio Gregolin. Una riflessione con musica, teatro animato e letture sul tema dell’ecologia e la cura che ognuno di noi dovrebbe avere per la tutela del nostro patrimonio naturale.