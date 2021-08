A NOVENTA ARRIVA IL MUSIC SHOW: IN PIAZZA DAL 25 al 29 AGOSTO

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Domani prende il via, a Noventa, il Noventa Music Show: una manifestazione in cinque serate in cui si esibiranno diversi artisti. Un evento che vuole riportare Noventa alla normalità dopo la pandemia, con l’auspicio che questo sia solo il primo di tanti eventi.