Il comandante regionale della Guardia di Finanza in visita a Palazzo Trissino

Il generale di divisione Riccardo Rapanotti, comandante regionale della Guardia di Finanza, ha incontrato ieri il sindaco Giacomo Possamai. La visita a Palazzo Trissino è stata l’occasione per il sindaco di ringraziare la Guardia di Finanza per il prezioso aiuto dei giorni scorsi, durante l’emergenza maltempo, nel sorvolare la città e consentire così di avere una immagine complessiva della situazione. Il comandante ha espresso la solidarietà per i danni causati dal maltempo degli scorsi giorni, rimarcando la disponibilità della Guardia di Finanza verso la città.