A Milano tre mostre per il decennale del festival della creatività

Arte, musica e spirito creativo si fondono in occasione della decima edizione di IF! Festival della Creatività, la kermesse che celebra l’estro in tutte le sue declinazioni. In programma dal 2 al 7 ottobre prossimi, l’appuntamento si trasforma da digitale a in presenza negli ultimi due giorni, quando il Teatro Franco Parenti ospiterà una serie di incontri e progetti espositivi accogliendo alcuni personaggi d’eccezione. Sono attesi, tra gli altri, il direttore creativo Sir John Hegarty, il musicista Manuel Agnelli, lo chef Massimo Bottura, l’attrice Valentina Melis e l’avvocata e attivista Cathy La Torre. Come da tradizione, IF! darà ampio spazio anche all’arte ospitando, in occasione del decimo anniversario dal debutto, ben tre mostre che prenderanno forma proprio negli spazi del teatro milanese.Seguendo un unico fil rouge, che quest’anno è il tema del rock ‘n roll inteso come massima espressione della creatività fuori dagli schemi, le tre esposizioni indagano la “potenza dell’immagine”, concepita secondo linguaggi differenti. Il primo progetto espositivo è Rolling Rocking Manifesto – Poster d’autore: 27 scatti per 27 fotografi: a comporlo sono 27 scatti, realizzati da altrettanti fotografi, in cui a emergere sono l’immaginazione senza vincoli, la libertà espressiva e l’anima rivoluzionaria del rock. Si va dalle leggende della musica internazionale Iggy Pop e Patti Smith, nelle opere di Guido Gazzilli e Angelo Cricchi, all’underground urbano degli skater milanesi di Marzio Emilio Villa, fino alla femminilità libera nei ritratti di Carla Maria Macrì.