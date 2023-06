A fuoco villa che ospita centro accoglienza stranieri nel Vicentino: un intossicato (VIDEO e FOTO)

CREAZZO (VI), INCENDIO IN UNA VILLA CHE OSPITA UN CENTRO ACCOGLIENZA STRANIERI

Alle 7:20, di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni XXIII, 103 a Creazzo (VI) per l’incendio divampato al primo piano di una villa che ospita un CAS (centro accoglienza stranieri) con all’interno 11 ospiti. Una persona che ha respirato del fumo nelle prime fasi dell’incendio è stata successivamente accompagnata in pronto soccorso. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, sono prontamente riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando la propagazione al piano inferiore. All’arrivo delle squadre tutte le persone ospiti si trovavano già nel giardino. Bruciate completamente tre stanze con danni da fumo e calore all’intero piano di oltre 250 mq e al sottotetto. Danni da percolamento al piano terra della villa dove vive una signora disabile. Sul posto i carabinieri e la polizia locale e i responsabili della cooperativa, che gestiscono il centro di accoglienza. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica.