A Chiampo nasce Piazza del Donatore

CHIAMPO – NASCE UNA NUOVA PIAZZA: LA PIAZZA DEL DONATORE

Novità per il centro di Chiampo. Dopo qualche mese di lavori e un investimento di 500 mila euro, nasce Piazza del Donatore, nell’area in cui, un tempo vi era il Cinema Parrocchiale e una piazzetta denominata Piazza Garzara Molon.

“L’intevento – precisa il sindaco Filippo Negro – è non solo un’opera di riqualificazione urbana e di miglioramento estetico dell’area, ma è anche funzionale alla risoluzione di problemi di deflusso idrico. L’area, in caso di pioggia, presentava gravi problemi di drenaggio, che abbiamo finalmente risolto.

Per il completamento manca solo la messa a dimora delle piante, dopodiché un nuovo spazio sarà a disposizione dei cittadini, con 40 posti auto a ridosso di piazza Zanella (due predisposti per la ricarica elettrica con apposite colonnine).

Abbiamo ritenuto doveroso intitolare la piazza al Donatore, posizionando due monumenti in un’area apposita (uno alla Fidas e uno all’Aido). Un segno tangibile della riconoscenza per i tanti donatori della Valle del Chiampo”. L’intervento complessivo è di circa 500 mila euro, con un contributo di 50 mila euro da parte della Regione Veneto, ottenuto tramite il Distretto del Commercio.