A Chiampo nasce l’IPA Ovest Vicentino: patto fra le due valli (Agno-Chiampo) per lo sviluppo

Giovedì 12 ottobre presso la sala consigliare del comune di Chiampo è stato firmato l’atto costitutivo dell’Associazione Intesa Programmatica d’Area Ovest Vicentino composta dai Comuni di Altissimo, Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Trissino, Zermeghedo e dalle seguenti associazioni di categoria:

Confcommercio Vicenza, Confartigianato Vicenza, Apindustria Confimi Vicenza, Confindustria Vicenza, Confesercenti del Veneto centrale, Coldiretti Vicenza, CNA Veneto Ovest e Distretto Veneto della Pelle.

Le finalità dell’associazione, che è apartitica e senza scopo di lucro, sono quelle previste dalla Regione del Veneto per le Intese Programmatiche di area, disciplinate dalla L.R. n. 35/2001.

L’IPA ha il compito di redigere il Documento Programmatico d’Area, che individua le misure da proporre alla Regione per la redazione del PAS, ossia lo strumento della programmazione regionale triennale che determina le priorità di intervento in tema di infrastrutture, opere, interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto alle imprese. Avrà inoltre in capo la progettazione coordinata di interventi che possano attingere da risorse nazionali ed europee, l’ideazione di attività di promozione turistica, economica e sociale del territorio o, ancora, attività di supporto e di formazione agli amministratori degli Enti e Associazioni soci e al loro personale.

“Desidero ringraziare tutte le parti interessate per la straordinaria partecipazione e collaborazione – commenta il sindaco di Chiampo e presidente dell’Ipa Ovest Vicentino Filippo Negro – comuni e associazioni di categoria uniti per affrontare sfide di fondamentale importanza per il nostro territorio”