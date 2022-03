73enne scomparso trovato senza vita nel Brenta

Un uomo, Giuseppe Gallo, 73 anni, è stato trovato senza vita nelle acque del Brenta nella giornata di ieri. L’uomo era scomparso in mattinata, quando la moglie aveva dato l’allarme, recandosi alla stazione dei carabinieri di Vigodarzere. Spiegato che non riusciva a contattarlo, i militari hanno subito iniziato le ricerche. La macchina dell’uomo è stata trovata sull’argine, chiusa a chiave: si suppone volesse fare una passeggiata e che sia finita in tragedia. Scandagliato il fiume, tra la Certosa e il ponte ferroviario è stato trovato il corpo dell’uomo. L’incidente sembra la causa più probabile: potrebbe aver perso l’equilibrio e sbattuto la testa prima di finire in acqua.