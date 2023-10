45 anni della Diesel, Rosso: “Insieme stiamo scrivendo la storia”

“È un grandissimo momento per Diesel. Mai come ora abbiamo avuto così tanti consumatori che cercano e amano i nostri prodotti perché vogliono qualcosa di unico e di diverso. Molte celebrities chiedono di indossare i nostri capi in esclusiva durante i red carpet e altri avvenimenti importanti, e questo mi rende estremamente felice. Anche i numeri parlano: stiamo vendendo nei negozi oltre il 40% in più rispetto all’anno scorso, e la Cina è cresciuta addirittura del 140%.

Abbiamo un eccezionale direttore creativo, Glenn Martens, che è stato capace di dare una svolta al marchio, ma sono convinto che il successo che stiamo vivendo sia opera anche di tutti noi e del lavoro che facciamo quotidianamente in azienda con dedizione e passione.

Ho creato Diesel molti anni fa, è una realtà a cui tengo molto e che è cambiata nel tempo, e sono molto felice di essere ancora qui oggi, perché credo che insieme stiamo scrivendo la storia: stiamo lavorando molto sulla qualità dei nostri prodotti, siamo un brand democratico, siamo in linea con le esigenze della GenZ, ma soprattutto stiamo investendo molto nella sostenibilità, un aspetto che sento parte di me da tutta la vita.

Sono davvero orgoglioso di Diesel. Un profondo grazie a tutti voi, siamo una bellissima squadra”. Queste le parole di Renzo Rosso, Presidente e Fondatore del Gruppo OTB, questa mattina presso l’headquarter di Breganze in un incontro con i dipendenti di Diesel, in occasione dei 45 anni del marchio.