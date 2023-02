28enne arrestato per associazione a delinquere evade dai domiciliari: viene arrestato al bar

Ieri mattina, in via Lanza, la Squadra “Volanti” della Questura ha rintracciato in un bar A.A., 28 anni, cittadino nigeriano, con a carico precedenti penali e di polizia per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

L’uomo era stato scarcerato e sottoposto ai domiciliari a seguito di un Mandato di Arresto Europeo emesso in Austria. Aveva ottenuto l’idoneità alla misura cautelare a seguito di alcune verifiche effettuate dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. I giudici di Venezia, dopo il controllo della Polizia di Stato, hanno sostituito la misura, disponendone l’arresto e la traduzione al più vicino istituto di reclusione. Ora l’uomo si trova nel carcere di Vicenza.