Noventa Vicentina per la popolazione ucraina (VIDEO)

In un momento straordinario come quello attuale sono molte le associazioni di volontariato e singoli cittadini che si stanno chiedendo come poter aiutare concretamente la popolazione dell’Ucraina. Il Comune di Noventa Vicentina, assieme agli altri Comuni della Provincia, come sempre avviene in casi di emergenza, attende le disposizioni della Prefettura. “È necessario che le azioni di solidarietà vengano coordinate e gestite in via istituzionale – commenta il sindaco Mattia Veronese – il Comune di Noventa Vicentina, per eventuali raccolte fondi, viveri o vestiario da destinare ai civili colpiti dalla guerra fa riferimento alla Provincia di Vicenza, alla Città di Vicenza che, assieme alla Prefettura, daranno le dovute indicazioni. A tal proposito si sta formando un Comitato di gestione anche con la collaborazione della Caritas diocesana”