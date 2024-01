200 sorrisi per i piccoli pazienti della Pediatria del San Bortolo

“200 Sorrisi”, attraverso altrettanti album di figurine che questa mattina sono stati donati al reparto di Pediatria dell’ospedale San Bortolo.

S’intitola così l’iniziativa che ha visto protagonisti i membri del Motor’s Lions Club, un club satellite del Lions Club Vicenza – Riviera Berica che riunisce motociclisti e appassionati di auto sportive.

Va sottolineato che l’iniziativa odierna è parte di un progetto più ampio che vedrà il club impegnato durante tutto l’anno 2024 in diverse iniziative a beneficio dei reparti pediatrici dell’ULSS 8, consolidando così il legame tra la comunità dei motori e il sostegno ai bambini in difficoltà.

Ad accoglierli, in rappresentanza dell’ULSS 8 Berica, è stato il dott. Enrico Rosso – Direttore Medico Area organizzativo-Gestionale di Vicenza.

«Ringrazio gli artefici di questo simpatico gesto – sottolinea il Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina – che certamente contribuirà a far scorrere più rapidamente il tempo trascorso in ospedale per i pazienti della Pediatria, e segna l’inizio di una collaborazione che vedrà altre iniziative benefiche nel corso dell’anno».