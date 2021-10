Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Una bambina di 11 anni è stata investita ieri sera, 12 ottobre, a Reschigliano di Campodarsego, nel padovano. E’ successo all’incrocio tra via Pontarola e via Papa Luciani. L’undicenne, investita da un furgone quando era già buio, è stata trasportata all’ospedale pediatrico di Padova, dove è in prognosi riservata.