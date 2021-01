Zaia: “Timida tendenza al calo”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Nella conferenza stampa quotidiana il governatore Luca Zaia rileva una una timida di calo dell’incidenza del covid negli ultimi 5 giorni.

Tendenza confermata anche dal dottor Luciano Flor, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera. Dal 31 dicembre -spiega- le terapie intensive sono in calo costante. Oggi vi sono 96 letti liberi, dato che mostra che “non siamo messi male”. Vi sono 50 ricoveri in meno al giorno anche nelle terapie ordinarie. Il numero di positivi trovati è direttamente proporzionale al numero di tamponi fatti, e moltissimi positivi trovati non hanno bisogno di ospedalizzazione.

Zaia ha poi parlato della classificazione delle regioni e dell’indice di positività. Stamane riunione importante con il governo, per il nuovo Dpcm del 15 gennaio. Si è parlato delle classificazioni delle regioni e deve esserci una voce univoca sui dati e i parametri. Serve un punto di sintesi scientifico.

Riguardo all’incidenza dei positivi… “E’ un fatto scientifico -dice Zaia- ma funziona se tutte le regioni fanno la stessa percentuale di tamponi sulla stessa fascia di popolazione. Perché altrimenti è normale che i nostri positivi con i tamponi fatti determinino un’incidenza maggiore”.