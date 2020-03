Zaia: “Picco forse a metà aprile. Respiratori veterinari confiscati”

«Dobbiamo continuare con le misure restrittive – le parole del governatore Zaia in conferenza stampa oggi – grazie ai cittadini veneti e al loro sacrificio. Arriveremo a un punto che se la curva dei contagi non si ferma non avremo più letti per i pazienti». Secondo Zaia il picco dovrebbe giungere a metà mese prossimo: «A metà aprile picco, il modello ci dice che un paio di milioni di persone verranno contagiate, spero sempre che il modello sia smentito». Zaia ha detto di aver requisito 50 respiratori dagli studi veterinari, adatti ovviamente all’uso umano, che poi verranno restituiti quando l’emergenza sarà finita. Al momento la zona che preoccupa maggiormente è quella di Verona, per il fatto di essere molto vicina al focolaio bresciano: «E’ un cluster che ci preoccupa molto – ha detto ancora Zaia – abbiamo un focus su quell’area e rinforzato la squadra, stanno allestendo postazioni di terapia intensiva oltre ad ogni misura»