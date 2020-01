Virus Cina: allarme, allarmismo, satira e complottismo girano su TikTok

Accanto all’informazione istituzionale, agli aggiornamenti sulla situazione in Cina e in altre parti del mondo dove sono stati rilevati casi di Coronavirus, molte informazioni non filtrate corrono sui social, soprattutto su TikTok. Ironia della sorte, l’app scaricata da oltre un miliardo di utenti che permette di realizzare video brevissimi e impazza fra i teenagers è commercializzata dalla società pechinese Bytedance, valutata 75 miliardi di dollari (fonte Il Sole 24 Ore). L’app è discussa e criticata da più parti per la mancanza di filtri che la contraddistingue. Criticata paradossalmente da molti addetti alla comunicazione, gli stessi che criticarono la comparsa del fax, di internet, di Facebook, di Instagram, salvo poi trovarsi senza accorgersene, a fissare lo smartphone per una decina di ore al giorno per documentarsi o leggere gli imperdibili post degli amici. Senza rendersi conto che non è contestabile il mezzo, ma il contenuto, alla stregua della TV e della carta stampata.

Le immagini catturate dagli utenti (turisti o persone che si sono recate in Cina per lavoro) hanno superato le barriere della censura cinese e sono ora liberamente diffuse. Se i fake sono possibili, è vero che alcune immagini sembrano essere pressoché incontestabili: le strade di Whuan deserte e sotto disinfestazione, persone con mascherina, persone svenute, persone trasportate in barella. Creano allarme, ma non meno delle misure che la Cina sta prendendo per difendersi dall’epidemia. 13 città, molte delle quali metropoli, messe in quarantena forse possono far suscitare un minino di preoccupazione.

A lenire l’angoscia provocata dai post-video veri o presunti veri, impazzano anche i meme o i video-satira sull’epidemia (come le foto di persone colpite dal Coronavirus, in realtà ubriache con a fianco una bottiglia di Corona), oppure i video di allucinati millenaristi che parlano della fine del mondo, o dei dietrologi e complottisti del ‘ce lo hanno tenuto nascosto’. Assieme a questi anche gli interventi di chi ‘recita’ le comunicazioni ufficiali sul virus da parte dell’Oms o delle autorità cinesi. Insomma, un’informazione quasi… a 360° per chi non sa farsi travolgere